Дептранс назвал дату открытия Южного речного вокзала после реконструкции

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южный речной вокзал Карта всех событий

Открытие Южного речного вокзала после реконструкции планируется в 2022 году. Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Для нас очень важно сохранить исторический облик здания в форме корабля — значимый объект эпохи советского модернизма. По предварительным подсчетам, Южный речной вокзал будут посещать более миллиона человек в год, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

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Уточняется, что специалисты уже начали работы по остеклению фасада здания, а также по укреплению конструкций. Благодаря новому многофункциональному центру у жителей появится больше направлений для путешествий, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале остекления фасадов Южного речного вокзала. Он добавил, что в здании построят кафе, выставочные зоны, медиазал, детские площадки, а с открытой крыши будет отличный вид на Москву-реку и корабли. Вокруг вокзала разместят зарядные станции для электромобилей, парковки для электросамокатов и велосипедов.