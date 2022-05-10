Холанд перейдет из «Боруссии Дортмунд» в «Манчестер Сити»

Фото: Twitter / ManCity

Нападающий немецкого футбольного клуба «Боруссия Дортмунд» Эрлинг Холанд станет игроком английского «Манчестер Сити». Об этом сообщили в пресс-службе «Сити» во вторник, 10 мая.

Уточняется, что трансфер Холанда в команду тренера Пепа Гвардиолы зависит от окончательного согласования клубом условий с форвардом. По данным СМИ, «горожане» выплатят отступные в размере 75 миллионов евро, а игрок будет получать 350 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы, передает Sports.ru.

До этого стало известно, что испанский футбольный клуб «Реал» одолел английский «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. По итогам матча в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» испанцы победили в дополнительном времени со счетом 3:1.

Единственный гол «Манчестер Сити» на 73-й минуте принес Рияд Марез. Так он стал первым игроком в истории клуба, который сумел забить семь и более голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов.

Среди хозяев особенно отличился дублем Родриго (90, 90+1). Еще один мяч забил в пенальти на 95-й минуте Карим Бензема. Теперь испанцам предстоит встреча с «Ливерпулем» в Париже 28 мая.