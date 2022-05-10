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Москва стала самым популярным городом по числу поездок на самокатах

Лейла Алиева
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Москва стала самым популярным городом по числу поездок на самокатах
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Самыми популярными городами по количеству поездок на самокатах на майские праздники стали Москва, Санкт-Петербург, Адлер, Саратов, Волгоград, Краснодар, Геленджик и Казань. Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе сервиса аренды самокатов «Юрент».

— Спрос на поездки в этом сезоне в апреле-начале мая по сравнению с прошлым годом вырос: в среднем на 546 процентов, в отдельных городах – в 4-5 раз, — говорится в сообщении.

Кроме того, во время майских праздников выросла средняя продолжительность поездок. Так, в среднем пользователи арендовали самокаты на 35-45 минут, а в обычные дни показатель не превышал 20-25 минут, передает «Газета.ру».

До этого стало известно, что в 26 столичных парках у горожан есть возможность прокатиться на велосипеде, веломобиле и самокате, а также взять в аренду пару роликовых коньков или лонгборд.

Пункты проката уже действуют в Парке Горького, «Филях», «Митине», Измайловском, Бабушкинском, Лианозовском и других парках. Некоторые точки работают на ежегодной основе, но в большинстве своем их работа прекращается при наступлении холодов.

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