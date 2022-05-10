На 92-м году жизни скончалась вдова Льва Яшина

Фото: Пресс-служба олимпийского комплекса «Лужники»

Во вторник, 10 мая, на 92-м году жизни скончалась вдова легендарного советского вратаря Льва Яшина Валентина. Об этом первым сообщил телеграм-канал болельщиков московского футбольного клуба «Динамо».

Валентина и Лев Яшины были женаты 36 лет — с 1954-го по 1990-й год, когда скончался именитый спортсмен. Голкипер на протяжении всей своей профессиональной карьеры выступал за столичный футбольный клуб.

— Валентина Тимофеевна известна всем Динамовским болельщикам и стала для нас не менее родной, чем сам Яшин. Мы просим каждого почтить память Валентины Тимофеевны, — написали болельщики на своем канале.

Причина скоропостижной смерти Валентины Яшиной остается неизвестной.

В декабре 2020 года французский журнал France Football признал легендарного советского вратаря Льва Яшина лучшим вратарем всех времен.

Спортсмен является олимпийским чемпионом, чемпионом Европы, пятикратным чемпионом СССР в составе московского «Динамо». Он стал единственным вратарем в истории, получившим европейскую награду «Золотой мяч».