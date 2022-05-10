Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

На 92-м году жизни скончалась вдова Льва Яшина

Егор Провоторов
Общество
На 92-м году жизни скончалась вдова Льва Яшина
Фото: Пресс-служба олимпийского комплекса «Лужники»

Во вторник, 10 мая, на 92-м году жизни скончалась вдова легендарного советского вратаря Льва Яшина Валентина. Об этом первым сообщил телеграм-канал болельщиков московского футбольного клуба «Динамо».

Валентина и Лев Яшины были женаты 36 лет — с 1954-го по 1990-й год, когда скончался именитый спортсмен. Голкипер на протяжении всей своей профессиональной карьеры выступал за столичный футбольный клуб.

— Валентина Тимофеевна известна всем Динамовским болельщикам и стала для нас не менее родной, чем сам Яшин. Мы просим каждого почтить память Валентины Тимофеевны, — написали болельщики на своем канале.

Причина скоропостижной смерти Валентины Яшиной остается неизвестной.

В декабре 2020 года французский журнал France Football признал легендарного советского вратаря Льва Яшина лучшим вратарем всех времен.

Спортсмен является олимпийским чемпионом, чемпионом Европы, пятикратным чемпионом СССР в составе московского «Динамо». Он стал единственным вратарем в истории, получившим европейскую награду «Золотой мяч».

вдова Лев Яшин Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте