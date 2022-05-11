Росгвардейцы помогли потерявшемуся во время «Бессмертного полка» в Москве ребенку

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардия) помогли ребенку, который потерялся в ходе шествия «Бессмертного полка», найти мать. Об этом сообщили представители пресс-службы Главного управления Росгвардии по столичному региону.

В районе Васильевского спуска сотрудник ведомства обратил внимание на мальчика, который плакал и звал маму. Представитель Росгвардии выяснил, что ребенок потерялся в толпе. Ребенка отвели к автомобилю вневедомственной охраны, где отыскали номер телефона матери и связались с ней, пишет Агентство городских новостей Москва.

В тот же день, 9 мая, мальчик был передан матери, сообщили в пресс-службе ведомства.

В минувший вторник, 10 мая, официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк рассказала, что участие в акции «Бессмертный полк» по всей России приняли участие более 12 миллионов россиян.