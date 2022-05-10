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Более 12 миллионов человек приняли участие в «Бессмертном полку» в России

Лейла Алиева
Общество
Более 12 миллионов человек приняли участие в «Бессмертном полку» в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Свыше 12 миллионов россиян приняли участие в акции «Бессмертный полк». Об этом во вторник, 10 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В этом году на территории России в традиционном формате народного шествия прошла патриотическая акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие свыше 12 миллионов человек, — сказала правоохранитель.

По словам Волк, во время шествия сотрудники полиции обеспечили правопорядок в полном объеме, передает «МВД Медиа».

До этого стало известно, что в шествии принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства в шестой раз прошел по Красной площади с портретом своего отца-фронтовика.

С 2015 по 2019 год президент регулярно принимал участие в акции, которую он называл «рекой памяти, гордости и надежды на лучшее будущее». Однако в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса мероприятие проводилось в онлайн-формате.

Акция «Бессмертный полк» прошла в Москве 9 мая. Протяженность маршрута составляла семь километров.

После окончания шествия по Красной площади участников акции можно будет разглядеть в деталях на нескольких десятках фотопанорам сверхвысокого разрешения. Лица вышедших в этот день с портретами своих близких — участников Великой Отечественной войны — будут отчетливо видны.

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