Владимир Путин принял участие в акции «Бессмертный полк»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин впервые с 2019 года очно принял участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы в понедельник, 9 мая.

Глава государства уже в шестой раз прошел по Красной площади с портретом своего отца-фронтовика.

С 2015 по 2019 год президент регулярно принимал участие в акции, которую он называл «рекой памяти, гордости и надежды на лучшее будущее». Однако в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса мероприятие проводилось в онлайн-формате, отмечает ТАСС.

Акция «Бессмертный полк» стартовала в столице 9 мая. Протяженность маршрута составляет семь километров.

После окончания шествия по Красной площади участников акции можно будет разглядеть в деталях на нескольких десятках фотопанорам сверхвысокого разрешения. Лица вышедших в этот день с портретами своих близких — участников Великой Отечественной войны — будут отчетливо видны.

В этот же день Владимир Путин по окончании парада Победы на Красной площади провел встречу с Артемом Жогой, отцом погибшего командира батальона «Спарта» Владимира Жоги.