В Москве началось шествие «Бессмертного полка»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

ленинградский проспект Карта всех событий

Акция «Бессмертный полк» стартовала в столице в понедельник, 9 мая.

Колонны формировались на выходе со станций метро «Динамо», «Белорусская» и «Маяковская».

Участники пройдут с портретами героев Великой Отечественной войны по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составляет семь километров, отмечается на официальном сайте мэра города.

После окончания шествия по Красной площади участников акции можно будет разглядеть в деталях на нескольких десятках фотопанорам сверхвысокого разрешения. Лица вышедших в этот день с портретами своих близких — участников Великой Отечественной войны — будут отчетливо видны.

Кроме того, 9 мая на Красной площади в Москве прошел парад в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В шествии приняли участие 11 тысяч человек и более 130 единиц боевой техники. С Днем Победы россиян поздравил президент России Владимир Путин. Также военный парад посетил мэр Москвы Сергей Собянин.