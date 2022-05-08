Проект «Армия памяти» в третий раз запечатлеет участников акции «Бессмертный полк»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Лаборатория «Гигарама» 9 мая опубликует масштабный онлайн-проект «Армия памяти», который будет посвящен акции «Бессмертный полк». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

После окончания шествия по Красной площади его участников можно будет разглядеть в деталях на нескольких десятках фотопанорам сверхвысокого разрешения. Отмечается, что лица вышедших в этот день с портретами своих близких — участников Великой Отечественной войны — будут отчетливо видны.

Онлайн-проект стал уже традиционным. В этом году его будут реализовывать по инновационной технологии, которую специально разработала веб-лаборатория. Благодаря ей качество изображений улучшится, а скорость сборки всего проекта и его публикации в Сети заметно увеличится. Ранее съемка проводилась одной камерой, в результате при сшивании кадров в единое полотно выявлялись дефекты в виде искажений изображения на стыках. В этом году все фрагменты панорам будут снимать одномоментно при помощи уникального двухуровневого комплекса из двенадцати фотокамер, работающих синхронно.

В 2022 году проект «Армия памяти» реализуется уже в третий раз. Каждый участник акции, имеющий аккаунт в соцсетях «ВКонтакте» или «Одноклассники», может отметить себя в этом уникальном фотодокументе, который впервые объединят с проектами 2018 и 2019 годов, отмечается в сообщении.

Накануне москвичам рассказали, как в столице пройдет акция «Бессмертный полк». Участники шествия пройдут в столице по Ленинградскому проспекту, улице Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Охотному Ряду, Манежной и Красной площади. Протяженность маршрута составит семь километров. Мероприятие стартует в 15:00. Сбор участников начнется в 12:00. Присоединиться к колонне можно будет на выходе из станций метро «Белорусская», «Динамо» и «Маяковская».

Участникам шествия необходимо вовремя прибыть на место сбора, взяв с собой штендер с фотографией участника Великой Отечественной войны. Организаторы рекомендуют москвичам надеть удобную обувь и головной убор, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Москвичи, которые 9 мая захотят принять участие в акции «Бессмертный полк», смогут получить праздничную атрибутику. Для этой цели организаторы подготовили более 1,3 миллиона флажков, георгиевских лент, лент с российским триколором и пилоток, а также 10 тысяч значков в виде пятиконечной звезды с изображением Георгия Победоносца и надписью «Бессмертный полк России».