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Путин встретился с отцом командира батальона «Спарта» Жоги

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Путин встретился с отцом командира батальона «Спарта» Жоги
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин по окончании парада Победы на Красной площади встретился с Артемом Жогой, отцом погибшего командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— На встрече глава государства вручил звезду Героя отцу Владимира Жоги, — отметил представитель Кремля.

Владимир Жога погиб 5 марта в ходе операции по прикрытию эвакуации гражданских лиц, прежде всего женщин и детей, из Волновахи. Напомним, что ранее глава государства подписал указ о назначении командиру «Спарты» звания Героя России посмертно, сообщает ТАСС.

Также стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу принял участие во вручении золотых звезд Героя России участникам специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

В воскресенье, 8 мая, высшую награду получили командир штурмового авиационного полка, подполковник Дмитрий Литвинов и штурман истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине.

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