Шойгу вручил звезды Героев России двум участникам спецоперации по защите ДНР и ЛНР

Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу принял участие во вручении золотых звезд Героя России участникам специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

— Уважаемые коллеги, поздравляю вас с этими высокими наградами, высшими наградами. Хотел бы пожелать вам дальнейших успехов. Вы достойно служите и достойно представляете вооруженные силы нового поколения, поколения тех, кто сегодня пришел на смену тем, кто в далеком 1945 году отстоял независимость и свободу нашего Отечества. Поздравляю вас от души, — заявил министр обороны.

Сегодня высшую награду получили командир штурмового авиационного полка, подполковник Дмитрий Литвинов и штурман истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин.

Героев спецоперации торжественно наградили в Национальном центре управления обороной РФ. Указ о присвоении звания Героя России военнослужащим был подписан президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Помимо этого, Сергей Шойгу рассказал, что российская армия последовательно выполняет план освобождения ДНР и ЛНР. По его словам, национальная армия проявляет мужество и героизм в ходе спецоперации на территории Украины.

Также стало известно, что Вооруженные силы РФ в ходе проведения военной спецоперации на Украине внедрят новые способы ведения боевых действий. Так, армия планирует развивать системы связи в войсках в ходе использования передовых телекоммуникационных технологий, в том числе с элементами искусственного интеллекта.