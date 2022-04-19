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Шойгу заявил о внедрении новых способов ведения боевых действий на Украине

Араз Салехов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Шойгу заявил о внедрении новых способов ведения боевых действий на Украине
Фото: Минобороны РФ

Национальная армия России в ходе проведения военной спецоперации на Украине внедрит новые способы ведения боевых действий. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

— Внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства, — уточнил он.

Так, глава ведомства отметил развитие системы связи в войсках по пути использования передовых телекоммуникационных технологий, в том числе с элементами искусственного интеллекта, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, Сергей Шойгу рассказал, что российская армия последовательно выполняет план освобождения ДНР и ЛНР. По его словам, российские военные проявляют мужество и героизм в ходе спецоперации на территории Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной спецоперации на территории ЛДНР. Лидер государства отметил, что подобное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине.

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