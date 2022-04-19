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Шойгу заявил о последовательном выполнении ВС России плана освобождения Донбасса

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шойгу заявил о последовательном выполнении ВС России плана освобождения Донбасса
Фото: Минобороны РФ

Российская армия последовательно выполняет план освобождения ДНР и ЛНР. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

— Российская армия выполняет поставленные Верховным главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции, — сказал министр.

Он добавил, что российские военные проявляют мужество и героизм в ходе спецоперации на территории Украины, передает Life.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Украине начинается следующая фаза специальной военной операции. По его словам, в ходе второй фазы произойдет «важный момент».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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