Псаки: В Вашингтоне верят в дипломатическое урегулирование украинского кризиса

Фото: whitehouse

Соединенные Штаты верят в возможность дипломатического разрешения кризиса на Украине, заявила во вторник, 10 мая, официальный представитель американской администрации Джен Псаки.

— Мы верим, что это разрешится через дипломатический процесс, дипломатическое решение, — сказала она в ходе регулярного брифинга.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Вашингтон на данный момент не видит аналогичного стремления со стороны Москвы, пишет РИА Новости.

В конце февраля стартовали переговоры российской и украинской сторон по разрешению военного конфликта на востоке Украины. Две встречи переговорных команд прошли в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать консультации на ежедневной основе в онлайн-режиме. В конце марта делегации провели еще один очный раунд переговоров в турецком Стамбуле.

При этом в минувший вторник, 10 мая, глава американской национальной разведки Эврил Хейнс заявила, что Соединенные Штаты не видят перспектив для успешных переговоров вокруг ситуации на Украине в ближайшее время.