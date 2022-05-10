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В США заявили об отсутствии перспектив для успешных переговоров по Украине

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США заявили об отсутствии перспектив для успешных переговоров по Украине
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

США не видят перспектив для успешных переговоров вокруг ситуации на Украине в ближайшее время. Об этом во вторник, 10 мая, заявила глава американской национальной разведки Эврил Хейнс.

— Учитывая, что и Россия, и Украина считают, что могут продолжить добиваться военных успехов, мы не видим возможности для жизнеспособного продвижения вперед путем переговоров, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, — сказала чиновник.

В течение нескольких месяцев конфликт, вероятно, будет усиливаться, передает слова Хейнс РБК.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

22 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не потерпит ультиматумов от Украины. Во время пресс-конференции после переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди у Лаврова поинтересовались, как отреагирует Москва на заявления Зеленского о зависимости продолжения переговоров между странами от ситуации с украинскими военными на «Азовстали».

9 мая канцлер Германии Олаф Шольц призвал возобновить и сделать конкретнее переговоры между Россией и Украиной для скорейшего разрешения конфликта.

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