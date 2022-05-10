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Шольц призвал возобновить и конкретизировать переговоры Москвы и Киева

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шольц призвал возобновить и конкретизировать переговоры Москвы и Киева
Фото: bundeskanzler.de

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 9 мая, призвал возобновить и сделать конкретнее переговоры между Россией и Украиной для скорейшего разрешения конфликта.

— Наше требование заключается в том, чтобы переговоры были вновь начаты, чтобы переговоры между Россией и Украиной стали конкретнее, чтобы в них очень быстро было достигнуто соглашение. <...> Мы должны сейчас прийти к тому, чтобы был достигнут прогресс в переговорах, — заявил он.

Германский лидер отметил важность продвижения вперед в переговорном процессе после нескольких недель проведения спецоперации. По его словам, нужно сделать все, чтобы Украине не наносились новые разрушения.

Шольц также подчеркнул, что Киев не должен принимать условия принудительного мира, где суверенитет и территориальная целостность Украины будет нарушена, передает РИА Новости.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Берлин намерены добиться прекращения огня на Украине, что позволит довести до конца переговоры между Москвой и Киевом.

В среду, 20 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа с четкими формулировками. Он отметил, что украинские власти регулярно отходят в сторону и меняют уже согласованные пункты договора. По его словам, это «имеет очень плохие последствия» для переговорного процесса.

Помимо этого, глава комитета Государственной думы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий отметил сложность двухсторонних переговоров.

Украина Переговоры Олаф Шольц
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