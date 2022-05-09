Макрон: Франция и ФРГ намерены довести переговоры Москвы и Киева до конца

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Франция и Германия намерены добиться прекращения огня на Украины, что позволит довести до конца переговоры между Москвой и Киевом. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

— То, чего мы хотим добиться, — это скорейшего прекращения огня, которое позволит довести до конца начатые переговоры между делегациями РФ и Украины, чтобы добиться мира и устойчивого вывода российских войск. В этом состоит наша цель <...> Мы хотим помочь Украине вести переговоры на тех условиях, которые она сама определит, — передает слова Микрона РИА Новости.

До этого глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что переговоры Москвы и Киева касаемо мирного урегулирования конфликта продолжаются.

В среду, 20 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа с четкими формулировками. Он отметил, что украинские власти регулярно отходят в сторону и меняют уже согласованные пункты договора. По его словам, это «имеет очень плохие последствия» для переговорного процесса.

Помимо этого, глава комитета Государственной думы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий отметил сложность двухсторонних переговоров.