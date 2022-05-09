Мединский заявил о продолжении переговоров с Украиной в онлайн-формате

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Российско-украинские переговоры касаемо мирного урегулирования конфликта продолжаются. Об этом заявил глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский в понедельник, 9 мая.

— Переговоры в дистанционном формате не прекращены, — рассказал он.

Представитель РФ на переговорах заявил, что диалог может перейти в очный формат в случае появления «большей конкретики на руках», сообщают «Известия».

Напомним, что помощник президента России в ироничной форме опроверг информацию о том, что стороны обсуждали три пакета договоренностей.

В среду, 20 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа с четкими формулировками. Он отметил, что украинские власти регулярно отходят в сторону и меняют уже согласованные пункты договора. По его словам, это «имеет очень плохие последствия» для переговорного процесса.

Помимо этого, глава комитета Государственной думы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий отметил сложность двухсторонних переговоров.