Байден не смог ответить на вопрос о причинах роста инфляции в США

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в минувший вторник, 10 мая, не смог внятно сформулировать ответ на вопрос журналистов относительно ответственных за инфляцию в стране.

В ходе выступления, которое было посвящено мерам по борьбе с инфляцией в Штатах, американскому лидеру был задан вопрос, причисляет ли он себя и Белый дом к лицам, ответственным за повышение цен в стране.

— Мы у власти, это первое. И вы совершенно правы: мы контролируем все три ветви власти, — заявил президент США.

После такого пространного ответа он перешел на продолжительное разъяснение причин экономического кризиса в стране. Журналисту пришлось повторить заданный вопрос, однако и во второй раз он не получил внятного ответа.

В ходе речи Джо Байден назвал ключевыми причинами инфляции в США пандемию коронавируса и российскую спецоперацию на Украине. Это уже не первый раз, когда президент Соединенных Штатов перекладывает ответственность за рекордный рост цен на товары в стране на внешние факторы, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что Федеральная резервная служба США больше не рассматривает пандемию коронавируса как самую большую угрозу экономике страны. Ее заменили конфликт на Украине и рекордная инфляция.