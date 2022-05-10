СМИ: ФРС США назвала новую главную угрозу мировой финансовой системе

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Кризис на Украине и быстрый рост инфляции являются на данном этапе самыми серьезными угрозами, которые стоят перед мировой финансовой системой. Об этом во вторник, 10 мая, сообщает ABC News со ссылкой на Федеральную резервную систему США.

— ФРС больше не рассматривает пандемию коронавируса как самую большую угрозу. Ее заменили конфликт на Украине и рекордная инфляция, — говорится в сообщении.

Представители регулятора отметили, что украинский кризис поспособствовал росту экономической неопределенности, сообщает РИА Новости.

При этом президент Соединенных Штатов Джо Байден во вторник, 10 мая, заявил, что у России на данный момент нет выхода из кризиса на Украине. По его словам, сейчас Белый дом пытается выяснить, как решить подобную проблему.

Глава министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце рассказала, что коронавирусная пандемия и обострившаяся ситуация на территории Украины могут обернуться для всего мира усугублением проблемы голода. По словам министра, данные Всемирной продовольственной программы ООН свидетельствуют о том, что свыше 300 миллионов человек страдают от острой нехватки пищи