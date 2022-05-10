Байден заявил, что у России на данный момент нет выхода из кризиса на Украине

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден во вторник, 10 мая, заявил, что у России на данный момент нет выхода из кризиса на Украине, в связи с чем Белый дом пытается понять, как действовать дальше.

— Я пытаюсь понять, что нам с этим (кризисом на Украине — прим. «ВМ») делать, — заявил президент Штатов.

В пресс-службе Белого дома отметили, что Байден назвал действия российского лидера Владимира Путина «очень расчетливыми».

Президент США также подчеркнул, что Путин рассчитывал разделить как НАТО, так и Евросоюз, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Однако глава государства подчеркнул, что в планы РФ не входит захват территории Украины. По его словам, армия России лишь денацифицирует украинское государство.