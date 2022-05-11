Фрейндлих рассказала о своем отношении к массовому отъезду артистов из России

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Народная артистка Советского Союза Алиса Фрейндлих высказалась о ситуации с массовым исходом российских звезд из страны. Именитая актриса предположила, что знаменитости уезжают за границу из-за неуверенности в своем будущем.

По мнению Фрейндлих, происходящие на российской сцене изменения можно сравнить с ремонтом в квартире. Пока он продолжается, все недовольно, однако после завершения работ хочется снова жить в этом помещении и создавать уют, для которого приходится много трудиться.

— Люди страшатся не столько того, что завтра не будет хамона, пармезана и других мелочей, без которых человек может прожить нормально, а того, что в мире назревают конфликты, и положительная энергия в них окажется в меньшей силе, чем отрицательная, — заявила легендарная актриса в интервью «АиФ».

При этом сама Фрейндлих даже не думала покидать свою страну вслед за коллегами по цеху. По ее словам, выбранная профессия слишком тесно связана с русской культурой и будет актуальна и востребована только на родине.

В конце апреля звезда фильма «Служебный роман» рассказала, что никогда даже не думала об эмиграции.