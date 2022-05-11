Диетолог Соломатина перечислила продукты, которые помогают взбодриться не хуже кофе

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Такие продукты, как корица, ананас и сухофрукты, способны взбодрить человека не хуже кофе. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Заставить вас проснуться без американо или капучино с утра могут продукты с кофеином, богатая белком еда и ряд других продуктов. Если добавить корицу в какой-либо утренний напиток, она поможет организму усвоить глюкозу и проснуться. Также придаст бодрости черный шоколад или какао из-за того же кофеина в составе.

— В яйцах содержится полноценный белок, а внутри желтка — холин, то есть предшественник ацетилхолина. Ацетилхолин, как известно, ускоряет передачу нервных импульсов, — рассказала Соломатина.

Также она отметила, что взбодриться помогут ананасы, сухофрукты и цветная капуста. Причина в огромном количестве полезных веществ в этих продуктах.

Если у вас проблемы с щитовидной железой, то это может вызывать слабость и вялость. В таком случае энергии придадут богатые йодом продукты — это жирная рыба, водоросли ламинария или морская капуста, грецкие орехи и семена киноа, пояснила эксперт.

Наполнить человека энергией также может богатая пищевыми волокнами еда — это овощи, цельнозерновой хлеб и крупы.

— Кисломолочные продукты восстанавливают микрофлору кишечника. Она ответственна за огромное количество процессов, происходящих в организме, и за уровень энергии в том числе, — пояснила врач-диетолог.

Она посоветовала обратить внимание на пищу, которая содержит витамин D. Его дефицит вызывает слабость и сонливость. Жирная рыба и печень трески — отличные источники этого витамина, заявила Соломатина. Богатая витамином C пища поможет быть в тонусе — это квашеная капуста, крыжовник, зеленые яблоки и цитрусовые. Помимо этого, такие продукты богаты клетчаткой, отметила эксперт.

Ранее Саломатина рассказала «Вечерней Москве», что трансжиры, сахар, соль, консерванты и промышленные добавки наносят наибольший вред человеку.