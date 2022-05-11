Премьер Саксонии раскритиковал идею введения нефтяного эмбарго против России

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Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер во вторник, 10 мая, подверг жесткой критике введение запрета на поставки нефти и производных продуктов из России.

По словам германского политика, сейчас пришло время посмотреть на эту ситуацию с точки зрения того, кому подобные меры действительно навредят, поскольку существует глобальный спрос на те продукты, экспортом которых занимается Россия.

Так Кречмер прокомментировал готовящийся новый пакет рестрикций Евросоюза против России. По словам премьера Саксонии, если страны Европы будут покупать энергоносители за пределами РФ, то возникнет дефицит, который, вероятно, все же будет восполнен за счет ресурсов, которыми обладает Москва.

— Энергия - это ахиллесова пята любой экономики, — подчеркнул немецкий политик.

При этом Кречмер назвал «токсичными» цены на нефть и газ в настоящий момент. Речь идет даже не об отоплении в немецких квартирах, а об остановке производства и потере рабочих мест, подчеркнул премьер германской земли. Он уверен, что экономические связи с Россией до сих пор имеют важное значение для ФРГ, пишет ТАСС.

Накануне стало известно, что правительство Германии занимается подготовкой «кризисного плана» на случай прекращение поставок российского газа.