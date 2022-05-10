Reuters: ФРГ готовит план на случай прекращения поставок газа из РФ
Правительство Германии занимается подготовкой «кризисного плана» на случай прекращение поставок российского газа. Об этом во вторник, 10 мая, сообщило агенство Reuters.
По данным агенства, в Берлине опасаются, что Москва прекратит экспорт ресурса в одностороннем порядке. Подготовкой плана на этот случай занимается министерство экономики ФРГ.
В материале отмечается, что стратегия ФРГ предполагает правительственную поддержку энергетических компаний в виде кредитов и гарантий, а также контроль над основообразующими корпорациями. Помимо этого, Берлин оставляет за собой право приобретать доли в компаниях.
Должностные лица подчеркнули, что Германия приближается к пределу санкций, которые она может ввести. В этом ключе главы некоторых энергетических предприятий ФРГ направили заявления в Бундестаг, в которых говорится, что связи с Россией в любом случае будут ограничены, однако не сиюминутно.
Примечательно, что «кризисный план» Берлина готов еще не до конца, передает РИА Новости.
Очередное заявление об эмбарго на российскую нефть 4 мая сделала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, положение об отказе от импорта этого энергоносителя из России в страны ЕС включат в шестой пакет санкций.
Отказ Европы от российской нефти будет иметь эволюционный характер и потребует переориентации каналов поставки. При этом черное золото из России будет поставляться в регионы, откуда уйдет нефть, предназначенная для стран Евросоюза (ЕС). Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.