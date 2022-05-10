Reuters: ФРГ готовит план на случай прекращения поставок газа из РФ

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Правительство Германии занимается подготовкой «кризисного плана» на случай прекращение поставок российского газа. Об этом во вторник, 10 мая, сообщило агенство Reuters.

По данным агенства, в Берлине опасаются, что Москва прекратит экспорт ресурса в одностороннем порядке. Подготовкой плана на этот случай занимается министерство экономики ФРГ.

В материале отмечается, что стратегия ФРГ предполагает правительственную поддержку энергетических компаний в виде кредитов и гарантий, а также контроль над основообразующими корпорациями. Помимо этого, Берлин оставляет за собой право приобретать доли в компаниях.

Должностные лица подчеркнули, что Германия приближается к пределу санкций, которые она может ввести. В этом ключе главы некоторых энергетических предприятий ФРГ направили заявления в Бундестаг, в которых говорится, что связи с Россией в любом случае будут ограничены, однако не сиюминутно.

Примечательно, что «кризисный план» Берлина готов еще не до конца, передает РИА Новости.

Очередное заявление об эмбарго на российскую нефть 4 мая сделала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, положение об отказе от импорта этого энергоносителя из России в страны ЕС включат в шестой пакет санкций.

Отказ Европы от российской нефти будет иметь эволюционный характер и потребует переориентации каналов поставки. При этом черное золото из России будет поставляться в регионы, откуда уйдет нефть, предназначенная для стран Евросоюза (ЕС). Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.