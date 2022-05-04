Может ли ЕС отказаться от российской нефти

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Отказ Европы от российской нефти будет иметь эволюционный характер и потребует переориентации каналов поставки. При этом черное золото из России будет поставляться в регионы, откуда уйдет нефть, предназначенная для стран Евросоюза (ЕС). Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Очередное заявление об эмбарго на российскую нефть 4 мая сделала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, положение об отказе от импорта этого энергоносителя из России в страны ЕС включат в шестой пакет санкций.

Собеседник «ВМ» полагает, что полное эмбарго на поставки нефти из России возможно, так как транспортировка нефти, в отличие от газа, — процесс более гибкий и не требующий наличия дополнительной инфраструктуры (для транспортировки сжиженного газа требуются специальные танкеры и СПГ-терминалы, которые отсутствуют во многих странах ЕС — прим. «ВМ»).

Для каждой страны ЕС процедура отказа от нефти из России займет разные сроки. Как полагает Пикин, все зависит от налаживания альтернативных поставок. Полное замещение российского топлива может занять как месяцы, так и годы. В настоящее время многие европейские страны к этому попросту не готовы. Так, по данным AFP, Болгария и Чехия уже заявили, что хотят выйти из эмбарго на российские энергоресурсы. Агентство Reutres сообщало, что ЕК также может избавить от этой меры Словакию и Венгрию.

Согласно статистике Всемирного банка и Статистической службы ЕС, наиболее зависимы от импорта российской нефти и нефтепродуктов Германия, Польша и Нидерланды. В 2021 году эти страны закупили в нашей стране нефти более чем на 23, 14 и 11 миллиардов долларов соответственно.

Крупнейшие импортеры российской нефти в Европе за 2021 год / Фото: Источники: World Bank, Eurostat

Эксперт считает, что со временем произойдет полное эмбарго на поставки российской нефти в Европу. По этой причине нашей стране предстоит осваивать новые рынки.

— Задача Евросоюза — не допустить поставок нефти и нефтепродуктов из России, — объясняет Пикин. — На мой взгляд, эта задача будет реализована, то есть Россию заместят другими странами. По всей видимости, произойдет переориентация товарных потоков: нефть, которая шла в другие страны, направят в Европу, а те рынки, откуда эта нефть ушла, получат российскую нефть.

С момента начала специальной военной операции России на Украине страны Запада ввели в отношении нашей страны несколько пакетов санкций. В начале апреля ЕС ввел уже пятый санкционный пакет, который среди прочего включает полное эмбарго на импорт угля из России. В настоящее время ЕС разрабатывает шестой пакет санкций в отношении России. По данным издания Bloomberg, в нем будет идти речь о запрете на российскую нефть до конца текущего года.

До этого в беседе с «ВМ» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев оценил возможный отказ ЕС от российского угля.