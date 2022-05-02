«Грозно, но невыполнимо»: аналитик оценил возможный отказ ЕС от российского угля

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Евросоюз (ЕС) не сможет отказаться от российских энергоресурсов, в том числе от угля, в краткосрочной перспективе. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Очередное заявление об эмбарго на российские энергоносители 2 мая сделал канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, страны ЕС откажутся от импорта российского угля летом, а до конца года будут прекращать закупать российскую нефть.

Как полагает Беляев, политическая риторика и экономические действия европейского истеблишмента в последнее время расходятся и нередко противоречат друг другу. В этом, в частности, можно было убедиться на примере мнимого отказа покупать российский газ за рубли.

По словам аналитика, теоретически европейцы смогут отказаться от энергоресурсов из России только в долгосрочной перспективе. При этом в случае с газом это будет сделать особенно сложно, так как в Европе попросту отсутствует необходимая инфраструктура для приема сжиженного газа (СПГ) с других рынков.

В случае с нефтью и углем потенциальная смена каналов поставки возможна. Однако, как подчеркивает эксперт, это можно осуществить не ранее чем через 3–5 лет.

— Как мы знаем, во всех этих санкционных пакетах со строжайшей риторикой всегда есть какие-то лазейки. «Эмбарго» звучит грозно, но сиюминутно просто невыполнимо, — заключил собеседник «ВМ».

С момента начала специальной военной операции России на Украине страны Запада ввели в отношении нашей страны несколько пакетов санкций. В начале апреля ЕС ввел уже пятый санкционный пакет, который среди прочего включает полное эмбарго на импорт угля из России.

В настоящее время ЕС разрабатывает шестой пакет санкций в отношении России. По данным издания Bloomberg, в нем будет идти речь запрете на российскую нефть до конца текущего года.