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В ЛНР призвали судить по закону иностранных наемников, воюющих на стороне Киева

Егор Провоторов
В мире
В ЛНР призвали судить по закону иностранных наемников, воюющих на стороне Киева
Фото: glava-lnr.info

Иностранные наемники, воюющие на украинской стороне, должны быть привлечены к ответственности за свои действия, заявил в ночь на среду, 11 мая, посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что эти люди, прибывшие на Донбасс, находятся в регионе, чтобы убивать и зарабатывать деньги. В противовес этому военнослужащие ЛНР сражаются за свободу и возможность построить свою жизнь. По этой причине возникают серьезные противоречия между Луганском и Киевом, подчеркнул Мирошник.

— Мы считаем иностранных наемников, прибывших на нашу территорию, преступниками, которые должны нести ответственность по всей строгости закона. Это очень серьезное наказание за наемничество и за ведение преступной деятельности, и нарушение законов войны, — отметил дипломат в интервью РИА Новости.

Накануне появилась информация, что иностранные старшие офицеры могут находиться на территории комбината «Азовсталь», который заблокирован союзными силами России и ДНР. Об этом в субботу, 7 мая, сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

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