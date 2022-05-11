Лариса Гузеева ищет в Сети своего двойника

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская телеведущая и актриса в соцсетях выложила два портрета, на которых изображены удивительно похожие девушки. На одном из снимков запечатлена сама артистка, а на другом — та, кого она хотела бы разыскать.

— В Сети гуляет фото милой девушки, то, что справа, которое приписывают мне. Мы здесь одного возраста, судя по воротничку ее школьной формы, — подписала Гузеева фотографии.

Телеведущая попросила подписчиков помочь ей в поисках незнакомки-двойника.

— Буду очень рада продолжению истории, — написала она в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Ларисы Гузеевой

Фолловеры артистки усомнились в реальности существования такого двойника. Они высказали предположение, что снимок может быть результатом обработки в графическом редакторе.

В конце апреля Лариса Гузеева ответила на слухи о том, что она якобы покинула Россию. По ее словам, слухи об отъезде за границу появились на фоне ее отдыха в Болгарии, на который она летает на протяжении 11 лет. Ведущая назвала журналистов, которые распространяют сплетни о ее иммиграции, «недожурналюгами».