Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Лариса Гузеева ищет в Сети своего двойника

Анастасия Колоскова
Общество
Лариса Гузеева ищет в Сети своего двойника
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская телеведущая и актриса в соцсетях выложила два портрета, на которых изображены удивительно похожие девушки. На одном из снимков запечатлена сама артистка, а на другом — та, кого она хотела бы разыскать.

— В Сети гуляет фото милой девушки, то, что справа, которое приписывают мне. Мы здесь одного возраста, судя по воротничку ее школьной формы, — подписала Гузеева фотографии.

Телеведущая попросила подписчиков помочь ей в поисках незнакомки-двойника.

— Буду очень рада продолжению истории, — написала она в своем Telegram-канале.

Лариса Гузеева ищет в Сети своего двойника Фото: Telegram-канал Ларисы Гузеевой

Фолловеры артистки усомнились в реальности существования такого двойника. Они высказали предположение, что снимок может быть результатом обработки в графическом редакторе.

В конце апреля Лариса Гузеева ответила на слухи о том, что она якобы покинула Россию. По ее словам, слухи об отъезде за границу появились на фоне ее отдыха в Болгарии, на который она летает на протяжении 11 лет. Ведущая назвала журналистов, которые распространяют сплетни о ее иммиграции, «недожурналюгами».

двойник Лариса Гузеева Фотография
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте