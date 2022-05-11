Почти семь тысяч рабочих мест появится в технопарках Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Благодаря реализации шести инвестпроектов по модернизации и строительству технопарков в Москве появится почти семь тысяч рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Инвесторам, которые строят или модернизируют технопарки, Москва присваивает специальный статус инвестиционного приоритетного проекта. Он позволяет компаниям на четверть снизить региональную налоговую нагрузку. Сегодня в столице реализуется шесть инвестпроектов по созданию и модернизации технопарков. <...> В результате реализации проектов в технопарках появится 6,8 тысячи рабочих мест, — заявил он.

Так, в 2023 году в технопарке «Строгино» введут в эксплуатацию новый объект и модернизируют четыре уже существующих — это даст более ста рабочих мест. Кроме того, благодаря строительству нового технопарка на месте бывших корпусов завода имени Лихачева появится еще более 1,1 тысячи рабочих мест.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, расширение производственных площадей планирует и технопарк «Калибр». Помимо этого, рядом с телевизионным техническим центром «Останкино» появится мультимедийный технопарк (более 1,2 рабочих мест), еще один технопарк будет создан на месте Московского насосного завода в районе Курского вокзала (около 190 рабочих мест), а три лабораторных и три производственных корпуса возведут в Зеленограде (668 рабочих мест).

Директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев отметил, что на данный момент в Москве реализуется 13 инвестиционных приоритетных проектов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Ефимов заявил, что предприниматели вложили более 31 миллиарда рублей в реализацию тринадцати инвестиционных приоритетных проектов (ИПП) Москвы.