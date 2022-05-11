«Грамотно поступил Тимати»: продюсер Морозов посоветовал российским звездам завершить карьеру

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Российским артистам следует завершить концертную деятельность и развиваться в других направлениях. Такое мнение озвучил продюсер Евгений Морозов.

По его словам, в ближайшие месяцы звезды шоу-бизнеса не смогут собрать на своих выступлениях больше двадцати процентов зрителей от вместительности залов.

Продюсер уточнил, что в настоящее время почти не ведутся предварительные продажи билетов на концерты, так как россияне не рискуют покупать весной билеты на осень.

— Грамотно поступил Тимати. Он завершил карьеру в прошлом году, видимо, понимая, что сейчас неподходящее для этого время. Он осознал, что не стоит останавливаться на шоу-бизнесе — надо двигаться куда-то еще. Молодец. Я бы сегодня рекомендовал всем артистам поступить так же, — цитирует Морозова МК.

Народная артистка Советского Союза Алиса Фрейндлих высказалась о ситуации с массовым отъездом российских звезд из страны. Именитая актриса предположила, что знаменитости уезжают за границу из-за неуверенности в своем будущем.

По мнению Фрейндлих, происходящие на российской сцене изменения можно сравнить с ремонтом в квартире. Пока он продолжается, все недовольны, однако после завершения работ хочется снова жить в этом помещении и создавать уют, для этого приходится много трудиться.