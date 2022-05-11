В Швейцарии объяснили, почему Россия выиграет от нефтяного эмбарго Евросоюза

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РФ может оказаться в выигрыше, если Евросоюз введет эмбарго на российскую нефть. Об этом заявил экономический обозреватель Геральд Хосп в публикации швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung.

— Так как потеря российских объемов на и без того напряженном рынке нефти приведет к росту цен на энергоноситель, Москва может в конечном итоге заработать даже больше, чем без введения эмбарго, — заявил публицист.

Он уточнил, что в этом случае более высокая цена будет компенсировать меньший объем.

По словам обозревателя, постепенное введение эмбарго только увеличит выгоду для Москвы. При таком сценарии стоимость топлива увеличится сразу после введения эмбарго, но при этом определенное время российская нефть еще будет поставляться в страны Евросоюза по новым ценам, уточнил эксперт.

Хосп также отметил, что нефтяное эмбарго окажется на руку также Китаю и Индии, так как эти страны будут получать российскую нефть по более низким ценам, пишет РИА Новости.

Накануне премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер подверг жесткой критике введение запрета на поставки нефти и производных продуктов из России.

По словам германского политика, сейчас пришло время посмотреть на эту ситуацию с точки зрения того, кому подобные меры действительно навредят, поскольку существует глобальный спрос на те продукты, экспортом которых занимается Россия.