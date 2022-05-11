Москвичам рассказали, где можно увидеть редкие сорта тюльпанов и сирени

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Полюбоваться весенней природой и сделать красивые фотографии фауны жители Москвы могут в городских парках, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Там уточнили, что после 9 мая в парках столицы распустились все тюльпаны. Розовые махровые тюльпаны сорта «вог», бордово-красные цветы с кремовой каймой сорта «Лин ван дер Марк» и тюльпаны сорта «сиеста» с лилово-розовыми лепестками можно увидеть в Перовском парке. В саду «Эрмитаж» горожане найдут насыщенно-желтые тюльпаны, другие виды растения — на центральной аллее Бабушкинского парка.

Во второй половине мая зацветет сирень. Разные ее сорта собраны в Парке Горького, Сиреневом саду и в Саду имени Баумана.

Яблони, груши, вишни и абрикосы, что зацветут во второй половине мая, столичные жители смогут найти в музее-заповеднике «Коломенское», в парках «Северное Тушино» и «Радуга», в Саду имени Баумана и в Воронцовском парке, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице стартовал сезон цветения сакуры. Ее можно увидеть в нескольких частях города. Так, почти 250 деревьев сортов «эдзояма» и «тисима» можно увидеть в японском саду в главном ботаническом саду Москвы. Помимо этого, цветущими деревьями сакуры можно также полюбоваться в Царицынских оранжереях.