Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали, где можно увидеть редкие сорта тюльпанов и сирени

Георгий Соланович
Город
Москвичам рассказали, где можно увидеть редкие сорта тюльпанов и сирени
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Полюбоваться весенней природой и сделать красивые фотографии фауны жители Москвы могут в городских парках, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Там уточнили, что после 9 мая в парках столицы распустились все тюльпаны. Розовые махровые тюльпаны сорта «вог», бордово-красные цветы с кремовой каймой сорта «Лин ван дер Марк» и тюльпаны сорта «сиеста» с лилово-розовыми лепестками можно увидеть в Перовском парке. В саду «Эрмитаж» горожане найдут насыщенно-желтые тюльпаны, другие виды растения — на центральной аллее Бабушкинского парка.

Во второй половине мая зацветет сирень. Разные ее сорта собраны в Парке Горького, Сиреневом саду и в Саду имени Баумана.

Яблони, груши, вишни и абрикосы, что зацветут во второй половине мая, столичные жители смогут найти в музее-заповеднике «Коломенское», в парках «Северное Тушино» и «Радуга», в Саду имени Баумана и в Воронцовском парке, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице стартовал сезон цветения сакуры. Ее можно увидеть в нескольких частях города. Так, почти 250 деревьев сортов «эдзояма» и «тисима» можно увидеть в японском саду в главном ботаническом саду Москвы. Помимо этого, цветущими деревьями сакуры можно также полюбоваться в Царицынских оранжереях.

городская флора и фауна Москва Парки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте