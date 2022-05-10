Москвичам рассказали, где можно посмотреть на цветение сакуры

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Ботаническая улица, 4с1 Карта всех событий

Сезон цветения сакуры стартовал в Москве, ее можно увидеть в нескольких частях города. Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, почти 250 деревьев сортов «эдзо-яма» и «тисима», высота которых может достигать пяти метров, можно увидеть в японском саду в главном ботаническом саду Москвы. Цветущими деревьями сакуры можно также полюбоваться в Царицынских оранжереях.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Кроме того, каждый день с 10:00 до 20:00 можно прогуляться по аллеям одного из главных ботанических садов Москвы «Аптекарский огород» и посмотреть на цветение сакуры. Отмечается, что деревья привезли со склонов горы Фудзияма в подарок из Токио.

Также розовые цветы можно увидеть в Бирюлевском дендропарке. В 2010 году здесь высадили около 30 деревьев сорта «эдзо-яма».

Сакура также цветет на левом берегу Большого Екатерининского пруда около восточного входа в парк. Наконец, каждый год на аллее возле главного здания МГУ растет более 50 вишневых деревьев сорта тисима, который является подарком Японии Москве, отмечается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что первые магнолии Лебнера расцвели на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород». На деревьях распустились ароматные бело-розовые цветки тюльпановидной формы диаметром до 14 сантиметров.

При этом на территориях природных зон Москвы появились первые молодые листья сныти обыкновенной и чистяка весеннего. Их обнаружили в природно-историческом парке «Измайлово».