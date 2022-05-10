Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали, где можно посмотреть на цветение сакуры

Лейла Алиева
Город
Москвичам рассказали, где можно посмотреть на цветение сакуры
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Ботаническая улица, 4с1 Карта всех событий

Сезон цветения сакуры стартовал в Москве, ее можно увидеть в нескольких частях города. Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, почти 250 деревьев сортов «эдзо-яма» и «тисима», высота которых может достигать пяти метров, можно увидеть в японском саду в главном ботаническом саду Москвы. Цветущими деревьями сакуры можно также полюбоваться в Царицынских оранжереях.

Москвичам рассказали, где можно посмотреть на цветение сакуры Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Кроме того, каждый день с 10:00 до 20:00 можно прогуляться по аллеям одного из главных ботанических садов Москвы «Аптекарский огород» и посмотреть на цветение сакуры. Отмечается, что деревья привезли со склонов горы Фудзияма в подарок из Токио.

Также розовые цветы можно увидеть в Бирюлевском дендропарке. В 2010 году здесь высадили около 30 деревьев сорта «эдзо-яма».

Сакура также цветет на левом берегу Большого Екатерининского пруда около восточного входа в парк. Наконец, каждый год на аллее возле главного здания МГУ растет более 50 вишневых деревьев сорта тисима, который является подарком Японии Москве, отмечается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что первые магнолии Лебнера расцвели на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород». На деревьях распустились ароматные бело-розовые цветки тюльпановидной формы диаметром до 14 сантиметров.

При этом на территориях природных зон Москвы появились первые молодые листья сныти обыкновенной и чистяка весеннего. Их обнаружили в природно-историческом парке «Измайлово».

Деревья Москва Цветы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте