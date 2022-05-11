Наталья Сергунина рассказала о бесплатных консультациях для малого бизнеса в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Представители малого бизнеса Москвы (МБМ) получили почти 39 тысяч бесплатных консультаций с начала года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в среду, 11 мая.

— Больше 10,5 тысячи из них касались существующих мер поддержки московского бизнеса. Специалисты МБМ не просто рассказывают о доступных на сегодняшний день субсидиях и грантах, но и подбирают для обратившихся предпринимателей конкретные виды помощи, — сказала представитель мэрии.

Заммэра добавила, что с 12 марта работает прямая линия по вопросам поддержки бизнеса в условиях санкций. Уточняется, что уже обработано более двух тысяч звонков.

Бесплатно получить консультации по вопросам ведения своего дела в Москве могут все желающие. Вопросы принимаются по телефону: +7 (495) 225-14-14, онлайн на портале mbm.mos.ru или в одном из центров услуг для бизнеса.

До этого стало известно, что более 12 тысяч предпринимателей Москвы воспользовались сервисом «Линия прямых обращений» на инвестиционном портале за семь лет. Сервис позволяет бизнесменам столицы оперативно и удобно узнавать необходимую информацию.

В 2021 году на линию поступило около 2,4 тысячи обращений. Каждый день портал для инвесторов посещают 8,7 тысячи пользователей. В настоящее время для предпринимателей доступно 30 онлайн-сервисов. Однако каждый год их количество увеличивается.