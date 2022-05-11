Уникальную технологию упрочнения деталей в промышленности разработали в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичные специалисты разработали не имеющую в мире аналогов технологию упрочнения деталей машин и механизмов в сфере промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 11 мая.

— Специалисты научного центра (Центрального научно-исследовательского института технологии машиностроения Москвы — прим. «ВМ») создали инновационную технологию для упрочнения поверхностей деталей промышленных машин и механизмов. Новая методика позволяет сохранять важные свойства нержавеющих сталей и продлевает срок их службы, — пояснил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

По его словам, технологию можно использовать для создания надежных деталей для горно-обогатительного оборудования, а также для пищевой, химической, нефтегазовой и даже атомной промышленности.

Особенность инновации заключается в повышении характеристик износостойкости материала без усиления коррозии металлов. Испытания разработки проводят в подземных газохранилищах, передает официальный сайт мэра Москвы.

30 марта стало известно об еще одном изобретении столичных инженеров — специальном кабеле, который обеспечивает бесперебойную работу мобильного искусственного сердца.