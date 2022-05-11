Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Уникальную технологию упрочнения деталей в промышленности разработали в Москве

Георгий Соланович
Город
Уникальную технологию упрочнения деталей в промышленности разработали в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичные специалисты разработали не имеющую в мире аналогов технологию упрочнения деталей машин и механизмов в сфере промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 11 мая.

— Специалисты научного центра (Центрального научно-исследовательского института технологии машиностроения Москвы — прим. «ВМ») создали инновационную технологию для упрочнения поверхностей деталей промышленных машин и механизмов. Новая методика позволяет сохранять важные свойства нержавеющих сталей и продлевает срок их службы, — пояснил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

По его словам, технологию можно использовать для создания надежных деталей для горно-обогатительного оборудования, а также для пищевой, химической, нефтегазовой и даже атомной промышленности.

Особенность инновации заключается в повышении характеристик износостойкости материала без усиления коррозии металлов. Испытания разработки проводят в подземных газохранилищах, передает официальный сайт мэра Москвы.

30 марта стало известно об еще одном изобретении столичных инженеров — специальном кабеле, который обеспечивает бесперебойную работу мобильного искусственного сердца.

Изобретения Москва Промышленность
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте