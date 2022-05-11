Городское общежитие построят в бывшей промзоне «Южное Очаково»

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Россия, Москва, Западный административный округ, район Очаково-Матвеевское Карта всех событий

Специалисты в рамках проекта «Индустриальные кварталы» построят городское общежитие на территории бывшей промзоны «Южное Очаково». Об этом в среду, 11 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По проекту «Индустриальные кварталы» на одном из участков бывшей промзоны «Южное Очаково» площадью около 13 гектаров появятся новые промышленные предприятия, а также общественно-деловые здания. Также недавно было принято решение построить здесь общежитие для городских нужд... Благодаря проекту в городе появится свыше трех тысяч новых рабочих мест, — добавил Ефимов.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на месте бывшей промзоны также появятся экологичные производства, офисы, банки, кафе и магазины.

Примечательно, что проект «Индустриальные кварталы» позволит столице получить 550 тысяч рабочих мест и три триллиона рублей в качестве поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

27 апреля стало известно, что в столице будет проведена реорганизация еще трех заброшенных территорий по программе «Индустриальные кварталы». Участки расположены на западе и северо-западе Москвы в районах Хорошево-Мневники, Очаково-Матвеевское и Южное Тушино.