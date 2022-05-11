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Более полумиллиона туристов посетили Петербург за время майских праздников

Ирина Игнатенко
Общество
Более полумиллиона туристов посетили Петербург за время майских праздников
Фото: Pexels

Около 560 тысяч туристов посетили Санкт-Петербург во время майских праздников в 2022 году.

Большую часть туристов составили россияне, проживающие в разных городах, в том числе в Москве, Подмосковье, на Урале и в Сибири. Немалую часть гостей города составили семьи с детьми и пары, сообщает ФАН.

— Мы видим, насколько сочетание туристских предложений классического и современного Петербурга привлекает туристов, а неизменно высокий уровень гостеприимства делает наш город лидирующим направлением для путешествий, — отметил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

Также сообщается, что уровень бронирований в гостиницах в период с 30 апреля по 3 мая составил 76 процентов, а в некоторых отелях достигал 100 процентов. Подобных показателей удалось достичь впервые с начала пандемии коронавируса, передает Nation News.

В России активно продолжается процесс обеспечения туристической инфраструктурой популярных внутренних направлений. Об этом рассказал директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

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