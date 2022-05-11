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Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

Анастасия Колоскова
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в июне
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Очередные длинные выходные ждут жителей России с 11 по 13 июня в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12-го числа первого летнего месяца. Это следует из данных производственного календаря на текущий год.

День России в 2022 году выпадает на воскресенье. В связи с этим выходные будут длиться с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно. Последующая за праздником рабочая неделя окажется четырехдневной.

Последние длительные выходные в этом году будут только 4–6 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

В Роструде уточнили, что нерабочие праздничные дни никак не повлияют на полный размер оклада за месяц. Сотрудникам, получающим почасовую или сдельную зарплату, выплатят дополнительное вознаграждение за работу в праздничные дни, пишет ТАСС.

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов напомнил, что оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется статьей 153 Трудового кодекса РФ. Согласно этой статье, работа в указанные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Но в некоторых случаях оплата труда может осуществляться в одинарном размере: например, из-за графика работы, который прописан в трудовом договоре.

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