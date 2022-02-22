Юрист напомнил, кто может рассчитывать на двойную оплату труда в праздничные выходные

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Получение двойной оплаты труда при работе в выходной день, в том числе, зависит от графика. Так, сотрудники с плавающим графиком не смогут рассчитывать на удвоение платы за свой труд при выходе на работу 7 марта. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

Он напомнил, что оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется статьей 153 Трудового кодекса РФ. Согласно этой статье, работа в указанные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Но в некоторых случаях оплата труда может осуществляться в одинарном размере, например, из-за графика работы, который прописан в трудовом договоре.

— Важно учитывать, что бывают разные графики работы. Например, график сутки через трое предполагает работу в выходные, а значит — одинарную оплату. И только когда выходной станет еще и праздничным днем — работник вправе рассчитывать на двойную оплату, — рассказал юрист.

Так, 7 марта в этом году считается выходным, а не праздничным днем. И если график сотрудника предполагает работу в выходные, то в этот день он получит одинарную оплату труда.

До этого Дмитрий Кофанов рассказал «ВМ», кому придется работать 23 февраля и 8 марта.