Помощник Кадырова заявил о блокировании украинских военных, выбитых из Рубежного

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Остатки войск ВСУ, которые были выбиты из города Рубежное в Луганской народной республике (ЛНР), оказались заблокированными на территории завода «Заря». Об этом в среду, 11 мая, сообщил помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку Апты Алаудинов.

— Мы были все эти дни заняты блокированием завода «Заря». У нас была задача от левого фланга завода «Заря» до Кудряшовки вниз очистить его от тех опорных пунктов и точек, которые там находились, чтобы у себя за спиной не оставить противника, — рассказал он.

По словам Алаудинова, поставленная задача была выполнена совместными усилиями Народной милиции ЛНР и бойцов спецназа «Ахмат» Чечни, которые вышли к селу Воеводовка, пишет РИА Новости.

Об освобождении города Рубежное от украинских националистов глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 25 апреля.

По его словам, об освобождении города ему сообщил его советник Апты Алаудинов. Спецподразделения «Ахмат» совместно с военными ЛНР атаковали последние позиции украинцев в городе и принесли им серьезные потери.