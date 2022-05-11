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Эксперт рассказал, какие грибы можно найти в лесах Ленобласти в мае

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал, какие грибы можно найти в лесах Ленобласти в мае
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Первые грибы появились в лесах Ленобласти. Местные жители начали хвастаться результатами тихой охоты в соцсетях и выкладывать кадры с полными корзинами сморчков. Какие еще грибы есть в местных лесах, рассказал грибник Николай Будник.

Эксперт отметил, что в ближайшее время поляны будут усыпаны опятами. Летний опенок начинает появляться в лесах по второй половине мая. Собирать гриб можно будет до осени.

Также специалист рассказал и о другом весеннем грибе, который вскоре может порадовать петербуржцев. Речь о строчке гигантском. Эксперт предупредил, что его не стоит путать со строчком обыкновенным: этот гриб ядовитый.

Строчок гигантский растет в березовых лесах, вдоль полусгнивших березовых стволов. Тоже ценный гриб. Надо знать, что это разные грибы. По внешнему виду их можно отличить. Важен не размер, а внешний вид, — подчеркнул Будник в комментарии «Невским новостям».

В апреле в лесах Московского региона появляются строчки, а первые подберезовики и маслята — в мае. В конце весны также могут появиться белые грибы. Об этом рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

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