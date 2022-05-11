Теракт накануне 9 мая предотвратили в Калининграде

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Правоохранители задержали в Калининграде сторонника «Правого сектора»*, который планировал совершить теракт в канун празднования годовщины Победы. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.

В ведомстве уточнили, что задержанный оказался гражданином России. Запланированный им теракт должен был быть направлен в отношении военнослужащих одной из воинских частей Минобороны РФ, говорится в сообщении.

После теракта мужчина планировал выехать на территорию Украины, чтобы участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил России, считает следствие.

Дома у задержанного были найдены самодельное взрывное устройство и атрибутика с символикой «Правого сектора»*. В его отношении возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывчатки, пишет РИА Новости.

Ранее сотрудники правоохранительных органов в Херсоне объявили о задержании мужчины, готовившего теракт на День Победы. В ходе обыска в квартире задержанного обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, стрелковое оружие, боеприпасы, гранатомет и тротил.

*«Правый сектор» — организация признана экстремистской и запрещена в России.