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Злоумышленник избил пенсионерку и украл ее медали

Елена Самойлова
Происшествия
Злоумышленник избил пенсионерку и украл ее медали
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Мужчина познакомился с пенсионеркой на улице и пожаловался ей, что находится в тяжелом материальном положении и ему негде ночевать. Об этом в среду, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, пожилая женщина разрешила злоумышленнику временно пожить в ее квартире в Одинцове. Вскоре постоялец стал занимать у нее деньги, однако не возвращал.

Когда пенсионерка отказала в ответ на очередную просьбу занять, то мужчина ударил ее. Помимо этого он забрал медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне», документы, а также две тысячи рублей наличными, и скрылся.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Спустя несколько дней полицейские задержали подозреваемого. Выяснилось, что у 32-летнего гражданина ранее была судимость за кражу, из мест лишения свободы он вышел только в 2020 году. Часть похищенного имущества изъяли в ходе обыска.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Еще одна кража из квартиры произошла накануне, 4 мая. В Сергиевом Посаде две женщины похитили у пенсионерки драгоценности, проникнув к ней в дом под видом сотрудниц коммунальной службы.

Подмосковье Пенсионеры грабеж
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