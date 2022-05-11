Экономист оценил заявления Франции относительно введения эмбарго на нефть из России

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Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев выразил сомнение по поводу заявлений со стороны властей Франции, которые утверждают, что есть возможность ввести эмбарго на российскую нефть в течение нескольких дней.

По мнению эксперта, подобные заявления можно назвать «безумием», потому что европейские страны не смогут найти альтернативные источники и заменить углеводороды из России.

— Это невозможно! Франция выступает за эмбарго, потому что у них атомная энергетика очень развита, а в целом Европа не может себе такое позволить, — сказал экономист в комментарии ФАН.

Он добавил, что препятствием на пути отказа Евросоюза от российской нефти остается позиция Венгрии, которая считает, что шестой пакет антироссийских санкций принять в нынешнем виде невозможно. Он напомнил, что шестой пакет антироссийских санкций подразумевает, что до конца 2022 года произойдет поэтапный запрет на весь импорт российской нефти в ЕС.

Накануне госсекретарь МИД Франции Клеман Бон сообщил, что введение запрета на поставки российской нефти в Европу является вопросом нескольких дней. По его словам, задача может быть выполнена до конца этой недели, передает Nation News.

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер подверг жесткой критике введение запрета на поставки нефти и производных продуктов из России.