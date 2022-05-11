Акция по учету соловьев пройдет в Москве с 12 мая по 30 июня

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Специалисты Мосприроды с 12 мая по 30 июня проведут экологическую акцию по учету соловьев. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

— Все желающие могут помочь с переписью соловьиного населения. С 12 мая по 30 июня Мосприрода проведет экологическую акцию «Учет соловьев». Для участия нужно отправиться в эти даты на природные территории Москвы. При себе достаточно иметь мобильный телефон, ручку и блокнот. Участники акции также могут записать видео на мобильный телефон и указать GPS-координаты, — говорится в сообщении.

По итогам мероприятия будет создана интерактивная карта мест обитания птиц. Собранные данные помогут специалистам понять, какие территории города соловьи выбирают для обитания чаще других, отмечается на сайте Мосприроды.

Ежегодная акция «Каждому пернатому — доступное жилье» по развешиванию домиков для птиц проводится в Москве в период с 1 апреля по 31 октября. Специалисты Мосприроды рассказали, что всего в столице планируется развесить более 200 домиков.