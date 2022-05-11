МВД объявило в розыск знатока «Что? Где? Когда?» Аскерова

Фото: РИА Новости

МВД России объявило в розыск журналиста и участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Это следует из базы данных ведомства.

Отмечается, что знаток разыскивается по уголовной статье. При этом какая именно статья Уголовного кодекса стала основанием для розыска, не указано.

Фото: МВД РФ

27 апреля Следственный комитете России возбудил в отношении Аскерова уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. По данным следствия, он опубликовал на своей странице в Facebook* пост, в котором указал ложные сведения и написал оскорбления в адрес маршала Советского Союза Георгия Жукова.

*Facebook — соцсеть признана в России экстремистской.