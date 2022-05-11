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Прохожий избил и ограбил пенсионерку в центре Москвы. Видео

Елена Самойлова
Происшествия
Прохожий избил и ограбил пенсионерку в центре Москвы. Видео
Фото: Пресс-служба УВД по ЦАО
Россия, Москва, Триумфальная площадь Карта всех событий

Прохожий избил и ограбил спящую пенсионерку в центре Москвы. Об этом в среду, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, на остановке у Триумфальной площади к спящей пенсионерке подошел мужчина и попытался украсть ее рюкзак. В этот момент 68-летняя женщина проснулась и попыталась вернуть свои вещи. Тогда злоумышленник повалил ее на пол, ударив при этом ногой. Затем он отобрал сумку пострадавшей и скрылся.

Момент нападения попал на видео.

Видео: Пресс-служба УВД по ЦАО

Вскоре полицейские задержали 33-летнего подозреваемого. При задержании у него изъяли видеокамеру из похищенного рюкзака. Деньги потерпевшей в размере 50 тысяч рублей мужчина успел потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигуранта заключен под стражу.

До этого сообщалось про очередной случай грабежа. Злоумышленник избил пенсионерку, в квартире которой проживал, и обокрал ее. В том числе он похитил юбилейную медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Пенсионеры грабеж Пожилые люди
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