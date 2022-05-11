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В народном календаре дата получила название Девять мучеников или Девять целителей. Православная церковь в этот день почитает девять святых мучеников Кизических.

Почти все приметы и поверья запрещают в этот день завидовать. Святые могут почувствовать, что человек затаил за душой камень, и могут наказать его болезнями и неприятностями. В этот день даже белая зависть может обернуться негативными последствиями.

В этот день все приметы рекомендуют собирать травы, ведь они в это время обладают особенной целебной силой, они способны излечить даже самые серьезные болезни. Из них готовят чаи и отвары, а также примочки.

Запрещается в этот день делиться с окружающими своими планами на будущее, так как из-за непредвиденных препятствий они могут так и не воплотиться в жизнь. Отметим, что для планирования будущего этот день является идеальным, все задуманное может в кратчайшие сроки сбыться.

Приметы погоды:

Теплая и звездная ночь — к хорошему урожаю.

Если 12 мая много оводов, то будет богатый урожай огурцов.

Журавль гнездо в низине вьет — пришло время сеять хлеб на влажных местах.

Муравьи перебираются в сухое место — скоро пойдет дождь.

Много майских жуков — к засушливому лету.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео ​​​​​​​Народный календарь. Чем особенно страшна зависть 12 мая

Именины отмечают: Арсений, Артемий, Богдан, Василий, Иван, Федот.