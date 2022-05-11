Минобороны опубликовало кадры ударов Су-35С по объектам ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России показало кадры боевых ударов Су-35С по объектам ВСУ. Новость появилась в среду, 11 мая, на сайте ведомства.

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Военные самолеты Су-35С стартуют с оперативных аэродромов и атакуют стратегические объекты. Они оснащены широким арсеналом ракетного и бомбового оружия.

— Приоритетно работаем по средствам противовоздушной обороны ВСУ. Применяем высокоточное оружие для поражения исключительно военных объектов. Все опытные. Все всё умеют. Все всё знают, — цитируют командира звена истребителей Су-35С Александра в сообщении Минобороны.

Вылеты происходят регулярно, независимо от времени суток и погодных условий. Технику тщательно готовят к вылету, проверяют исправность систем, дозаправляют и пополняют боезапас.

Ранее сообщалось, что военная авиация России поразила 74 военных объекта ВСУ за сутки. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. При этом ракетные войска и подразделения артиллерии поразили три пункта управления украинских войск, 223 района скопления живой силы и военной техники, а также уничтожили два склада боеприпасов.